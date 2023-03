Torino, attivisti di Fridays for future buttano dei pesci marci davanti alla Regione: “Ecco ciò che rimane nei nostri fiumi a causa della siccità” (Di venerdì 3 marzo 2023) “Abbiamo buttato pesce marcio e sabbia per simboleggiare quello che è rimasto nei nostri fiumi, la crisi climatica non è solo una calamità: la Regione è responsabile di una gestione idrica sbagliata”. È una delle proteste organizzate a Torino dagli attivisti per il clima di Fridays for future, che hanno lanciato pesce marcio davanti alla Regione Piemonte. “La politica non ci ascolta e affronta in modo sbagliato la siccità mettendo a rischio l’agricoltura e la nostra vita” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) “Abbiamo buttato pesceo e sabbia per simboleggiare quello che è rimasto nei, la crisi climatica non è solo una calamità: laè responsabile di una gestione idrica sbagliata”. È una delle proteste organizzate adagliper il clima difor, che hanno lanciato pescePiemonte. “La politica non ci ascolta e affronta in modo sbagliato lamettendo a rischio l’agricoltura e la nostra vita” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

