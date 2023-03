Tiziano Ferro | “Tornare in Italia? Siamo indietro su tutto | non è questione di gay o non gay Ma non facciamo questo gioco preconcetto ‘la destra è cattiva’ | gli altri cosa hanno fatto?”

(Di venerdì 3 marzo 2023) “Un periodo inaspettato, sono sei anni che non preparavo un tour. C’è stato il Covid, sto iniziando a pensare alla scaletta. Per il resto si va avanti, i bambini crescono, che è unamolto bella, scrivo canzoni nuove. Provo l’entusiasmo che avevo da ragazzino”, con queste paroleinizia il suo racconto in una lunga intervista rilasciata a Repubblica. Collegato da Los Angeles dove vive con i figli e il marito Victor Allen,non ha dubbi quando gli viene chiesto se tornerebbe a vivere in: “Ho conosciuto Victor e con lui cose che non ho mai provato, la vita qui non l’ho scelta, si è evoluta insenso. È un discorso che hoanche con mia madre, che è molto triste perché sono lontano. Ladei diritti la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Gli ospiti previsti nelle prossime puntate di #cepostaperte: - Tiziano Ferro - Marco Mengoni - Gerry Scotti - da… - radiofmfaleria : TIZIANO FERRO - LA PRIMA FESTA DEL PAP?€ - davidoskychoc : ??Ospiti domani a #CePostaPerTe il cast di #MareFuori3 Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson insieme a Tiz… - tznferrosite : RT @msocialmagazine: Tiziano Ferro e gli attori di “Mare Fuori” ospiti di C’È POSTA PER TE di Sabato 4 Marzo #cepostaperte #mariadefilippi… - msocialmagazine : Tiziano Ferro e gli attori di “Mare Fuori” ospiti di C’È POSTA PER TE di Sabato 4 Marzo #cepostaperte… -

Non mi preoccupa la destra, gli altri governi che hanno fatto" Bildnummer: 52911485 Datum: 20.02.2009 Copyright: imago/T - F - Foto Sngerwhrend eines Konzerts bei der RTL II - ...Lo sguardo che ride, l'entusiasmo di chi è pronto a riabbracciare il pubblico:, in collegamento da Los Angeles, racconta la felicità, a 43 anni, di veder crescere con il marito Victor Allen i figli Margherita e Andres e l'emozione di tornare in tour in Italia dal ...Le critiche in rete sono parecchie e in molti si stanno chiedendo se qualcuno dei colleghi famosi di Laura Pausini - da Georgia a Elisa fino ad arrivare a- replicheranno in qualche ...

Tiziano Ferro: "L’Italia nega i diritti, ma non è questione di destra o di sinistra" la Repubblica

C'è posta: gli ospiti del 4 marzo e l'ultima puntata Ospiti d'eccezione della puntata di C'è posta per te di sabato 4 marzo, il grande cantautore Tiziano Ferro e i protagonisti della serie cult Mare ...«Con questa canzone dico addio alla depressione» spiega l'artista, che tra qualche mese partirà con il tour negli stadi italiani ...