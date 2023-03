Titoli di studio: l'abilitazione all'insegnamento ottenuta all'estero vale anche in Italia (Di venerdì 3 marzo 2023) Convegno alla Camera dei deputati dopo le recenti sentenze del Consiglio di Stato con l'avvocato Maurizio Danza e Raffaele ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Convegno alla Camera dei deputati dopo le recenti sentenze del Consiglio di Stato con l'avvocato Maurizio Danza e Raffaele ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paola05660725 : @marcotravaglio Insomma sono una docente, sebbene non laureata ho 5 titoli di studio 2 dei quali conseguiti presso… - valy_s : RT @N013Q: @valy_s Sarebbe interessante capire perché dal suo cv mancano i titoli di studio. - N013Q : @valy_s Sarebbe interessante capire perché dal suo cv mancano i titoli di studio. - FabioFrontani : In una lettera al SecoloXIX, Bruno Manganaro, segretario di #Sunia Genova sollecita il riconoscimento di titoli di… - fammi_ridere : @LucaRossi666 @Corriere Che c'entra questo? Qui non c'è nessuna stima comparativa. E, per favore, pubblichi link a… -