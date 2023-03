Tirreno-Adriatico: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di venerdì 3 marzo 2023) Torna l’appuntamento con la Corsa dei Due Mari. Da lunedì 6 a domenica 12 marzo si disputerà infatti la 58a edizione della Tirreno-Adriatico, vinta lo scorso anno da Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard e Mikel Landa. Nel palmarès si contano ben 24 successi italiani, l’ultimo dei quali datato 2013 L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Le Samyn donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Trofeo Laigueglia: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di venerdì 3 marzo 2023) Torna l’appuntamento con la Corsa dei Due Mari. Da lunedì 6 a domenica 12 marzo si disputerà infatti la 58a edizione della, vinta lo scorso anno da Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard e Mikel Landa. Nel palmarès si contano ben 24 successi italiani, l’ultimo dei quali datato 2013 L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Le Samyn donne:tv eTrofeo Laigueglia:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cicloweb_it : Roglic anticipa i tempi: il suo 2023 partirà dalla Tirreno-Adriatico - SpazioCiclismo : Lo sloveno anticipa il suo rientro alle gare. #TirrenoAdriatico - Clenbuterolo : Urbano Cairo con il bonifico per Roglic quando ha letto la start-list della Tirreno-Adriatico. - raykerckhoffs : Verrassend: Primoz Roglic start in Tirreno-Adriatico Meer via @WielerFlits - WielerFlits : Verrassend: Primoz Roglic start met Jumbo-Visma in Tirreno-Adriatico -