Tirreno - Adriatico | che sorpresa | al via anche Roglic

Avrebbe dovuto cominciare la stagione al Giro di Catalogna che comincia il 20 marzo, invece Primoz Roglic ha deciso di anticipare i tempi e sarà al via della, che scatta lunedì da Lido di Camaiore. Lo sloveno della Jumbo - Visma, classe 1989, olimpionico della crono e 3 volte re della Vuelta, aveva già scelto il Giro d'Italia come suo ...Il calendario e il programma della2023 , edizione numero 58 della 'corsa dei due mari' che si disputa dal 6 al 12 marzo . Sette tappe per decretare il vincitore di una delle principali corse a tappe di inizio ...... edizione numero 81 della 'Corsa del Sole' che anche quest'anno promette spettacolo come prima corsa a tappe di un certo livello insieme alla. Saranno otto tappe a decidere il ...

DOMENICO POZZOVIVO HA LASCIATO IL TEIDE: E' IN VIAGGIO VERSO LA ISRAEL E... LA TIRRENO TUTTOBICIWEB.it

Vuelta a San Juan e Volta ao Algarve, migliaia di chilometri di distanza a dividere le due brevi corse a tappe, una in Argentina e una in Portogallo, ma una cosa in comune: il secondo posto in classif ...Il 5 e 6 marzo sono un segno... del destino del ciclismo camaiorese. La “Corsa“ torna ad entusiasmare gli appassionati delle due ruote.