Tirreno-Adriatico 2023: Filippo Ganna può fare un pensiero alla classifica generale? Prima cronometro cruciale, poi in salita… (Di venerdì 3 marzo 2023) Vuelta a San Juan e Volta ao Algarve, migliaia di chilometri di distanza a dividere le due brevi corse a tappe, una in Argentina e una in Portogallo, ma una cosa in comune: il secondo posto in classifica generale di Filippo Ganna. E pensare che le salite non mancavano, in entrambe le gare: non saranno state Zoncolan o Alpe d’Huez, ma le ascese sia in Sudamerica che in terra lusitana sono state più di una e l’azzurro è riuscito a resistere senza particolari patemi. Il quesito che si pongono gli esperti, da un paio di anni, è quella di una possibile trasformazione in stile Bradley Wiggins: da cronoman puro a corridore da classifica. Difficile, quasi impossibile per un corridore come Ganna. L’ex campione del mondo delle prove contro il tempo però può giocarsi le proprie chances nelle ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Vuelta a San Juan e Volta ao Algarve, migliaia di chilometri di distanza a dividere le due brevi corse a tappe, una in Argentina e una in Portogallo, ma una cosa in comune: il secondo posto indi. E pensare che le salite non mancavano, in entrambe le gare: non saranno state Zoncolan o Alpe d’Huez, ma le ascese sia in Sudamerica che in terra lusitana sono state più di una e l’azzurro è riuscito a resistere senza particolari patemi. Il quesito che si pongono gli esperti, da un paio di anni, è quella di una possibile trasformazione in stile Bradley Wiggins: da cronoman puro a corridore da. Difficile, quasi impossibile per un corridore come. L’ex campione del mondo delle prove contro il tempo però può giocarsi le proprie chances nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Lo sloveno anticipa il suo rientro alle gare. #TirrenoAdriatico - Clenbuterolo : Urbano Cairo con il bonifico per Roglic quando ha letto la start-list della Tirreno-Adriatico. - raykerckhoffs : Verrassend: Primoz Roglic start in Tirreno-Adriatico Meer via @WielerFlits - WielerFlits : Verrassend: Primoz Roglic start met Jumbo-Visma in Tirreno-Adriatico - SpazioCiclismo : Ben O'Connor sarà al via della #TirrenoAdriatico per lottare con i migliori -