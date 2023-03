Tiro a segno, Europei a 10m Tallin 2023: i convocati dell’Italia juniores. Guida Matteo Mastrovalerio (Di venerdì 3 marzo 2023) In vista degli Europei a 10m 2023, che si terranno a Tallin, a partire dal prossimo 7 marzo, lo staff tecnico della nazionale italiana juniores di Tiro a segno ha reso noti i convocati per la rassegna continentale in terra estone. Sono 12 i selezionati, 6 per le gare di pistola e 6 per le gare di carabina. A Guidare la spedizione sarà idealmente Matteo Mastrovalerio (pistola), con lui le punte di diamante del giovane gruppo azzurro saranno: Luca Sbarbati e Anna Schiavon, per quanto riguarda la carabina, e Liang Xi Savorani e Alessandra Fait, per quanto riguarda la pistola. Di seguito l’elenco completo, comprensivo dello staff tecnico e sanitario. CARABINAMaschile Tommaso Roberto, Luca Sbarbati, Michael ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) In vista deglia 10m, che si terranno a, a partire dal prossimo 7 marzo, lo staff tecnico della nazionale italianadiha reso noti iper la rassegna continentale in terra estone. Sono 12 i selezionati, 6 per le gare di pistola e 6 per le gare di carabina. Are la spedizione sarà idealmente(pistola), con lui le punte di diamante del giovane gruppo azzurro saranno: Luca Sbarbati e Anna Schiavon, per quanto riguarda la carabina, e Liang Xi Savorani e Alessandra Fait, per quanto riguarda la pistola. Di seguito l’elenco completo, comprensivo dello staff tecnico e sanitario. CARABINAMaschile Tommaso Roberto, Luca Sbarbati, Michael ...

