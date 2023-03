Tiro a segno, Europei a 10m Tallin 2023: i convocati dell’Italia. Ci sono Ceccarello e Tesconi (Di venerdì 3 marzo 2023) Per la nazionale italiana di Tiro a segno, il dado è tratto. Lo staff tecnico ha infatti diramato la lista ufficiale dei convocati verso gli importantissimi Europei a 10m 2023 di Tallin della prossima settimana, con le gare seniores individuali concentrate fra il 10 e l’11 marzo. Nella capitale dell’Estonia ci si gioca un pesantissimo valore doppio: quello di andare a caccia di medaglie continentali e quello di poter provare a ottenere pass olimpici verso Parigi 2024, visto che ce ne saranno a disposizione ben 8, 2 per ogni singola finale individuale delle 4 in programma fra carabina e pistola. A tal proposito, la rappresentativa tricolore andrà a questa kermesse con “l’artiglieria pesante” schierando fra gli altri Sofia Ceccarello e Martina Ziviani (carabina), Luca ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Per la nazionale italiana di, il dado è tratto. Lo staff tecnico ha infatti diramato la lista ufficiale deiverso gli importantissimia 10mdidella prossima settimana, con le gare seniores individuali concentrate fra il 10 e l’11 marzo. Nella capitale dell’Estonia ci si gioca un pesantissimo valore doppio: quello di andare a caccia di medaglie continentali e quello di poter provare a ottenere pass olimpici verso Parigi 2024, visto che ce ne saranno a disposizione ben 8, 2 per ogni singola finale individuale delle 4 in programma fra carabina e pistola. A tal proposito, la rappresentativa tricolore andrà a questa kermesse con “l’artiglieria pesante” schierando fra gli altri Sofiae Martina Ziviani (carabina), Luca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Manca sempre meno ai Campionati Europei a 10 metri di tiro a segno. ?? A Tallinn, in Estonia, oltre alle medaglie c… - AristarcoScann1 : RT @AretimPolitics: #UkraineRussiaWar nonostante la retorica politica ucraina sia ancora nel segno della piena resistenza, a #Bakhmut credo… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Manca sempre meno ai Campionati Europei a 10 metri di tiro a segno. ?? A Tallinn, in Estonia, oltre alle medaglie ci sono in… - uits_sport : RT @Coninews: Manca sempre meno ai Campionati Europei a 10 metri di tiro a segno. ?? A Tallinn, in Estonia, oltre alle medaglie ci sono in… - cettanicotina2 : @Arturo_Parisi È curiosa quella parola. 'Tradizione'. Perché la usa? Perché si è usato 'renzismo, renziano' come un… -