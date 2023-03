Timothy Weah | “Il Milan è nel mio cuore | sarebbe grande giocarci”

(Di venerdì 3 marzo 2023) In un'intervista,, figlio dell'ex rossonero George, parla dele dei suoi ex compagni Mike Maignan e Rafael Leao

Le parole di, figlio dell'ex Milan George: "Sono milanista accanito, ho molti amici in squadra", attaccante del Lille e della nazionale americana, oltre che figlio di George, ha ..., figlio dell'ex leggenda del Milan George, ha parlato a Milannews del suo rapporto con il club rossonero, non escludendo la possibilità di seguire le orme del padre in futuro.JR ...ha mandato un messaggio di auguri alla formazione rossonera, in vista dell'impegno di Champions League contro il Tottenham: 'Io sono un milanista accanito, spero che riescano a superare ...

ESCLUSIVA MN - Timothy Weah: "Milan nel cuore, sarebbe un sogno giocarci. Speriamo di vincere la... Milan News

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Timothy Weah, figlio di George che in rossonero vinse il Pallone d'Oro nel 1995 e gli Scudetti nel 1996 e 1999. L'ala del Lille ci ...