TikTok, nuove stringenti norme in arrivo a tutela dei minori (Di venerdì 3 marzo 2023) TikTok e norme sui minori, novità in arrivo in tema di sicurezza. Amatissimo da adolescenti e giovanissimi, TikTok si appresta a introdurre significative novità pensate appositamente per i suoi utenti più piccoli. Tra blocco per il limite di tempo di utilizzo e controlli parentali più stringenti, le funzionalità attese nelle prossime settimane puntato a migliorare la sicurezza e tutelare i più giovani che, come evidenziato da diversi studi, restano tra i soggetti più sensibili. A rivelare le nuove norme di TikTok è Cormac Keenan, Head of Trust and Safety del popolare social network, che spiega come: Abbiamo migliorato la gestione del tempo di utilizzo con maggiori opzioni di personalizzazione, introducendo ... Leggi su diredonna (Di venerdì 3 marzo 2023)sui, novità inin tema di sicurezza. Amatissimo da adolescenti e giovanissimi,si appresta a introdurre significative novità pensate appositamente per i suoi utenti più piccoli. Tra blocco per il limite di tempo di utilizzo e controlli parentali più, le funzionalità attese nelle prossime settimane puntato a migliorare la sicurezza ere i più giovani che, come evidenziato da diversi studi, restano tra i soggetti più sensibili. A rivelare lediè Cormac Keenan, Head of Trust and Safety del popolare social network, che spiega come: Abbiamo migliorato la gestione del tempo di utilizzo con maggiori opzioni di personalizzazione, introducendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClimaSole : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok, limite di 60 minuti al giorno (disattivabile) per tutti gli #under18. Annunciate anche nuove funzioni per C… - Lillly62632686 : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok, limite di 60 minuti al giorno (disattivabile) per tutti gli #under18. Annunciate anche nuove funzioni per C… - PierFLostia : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok, limite di 60 minuti al giorno (disattivabile) per tutti gli #under18. Annunciate anche nuove funzioni per C… - Insocialmediait : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok, limite di 60 minuti al giorno (disattivabile) per tutti gli #under18. Annunciate anche nuove funzioni per C… - 361_magazine : Nuove funzioni su TikTok per limitare l'accesso agli utenti minorenni -