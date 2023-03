Tifosi della Lazio scatenati al Maradona: fumogeni in campo e cori contro Napoli! (Di venerdì 3 marzo 2023) Partita equilibrata al Maradona anche se il Napoli sta tenendo molto di più il possesso palla com’è suo solito. Non si è però ancora sbloccato il match e le occasioni sono state poche. La squadra di Sarri sta provando a difendere in tutti i modi e sta cercando di ripartire ma al momento con poco successo. Intanto, sugli spalti i Tifosi del Napoli stanno dando il solito spettacolo. Al contrario, i Tifosi biancocelesti si sono resi protagonisti di un brutto episodio. Napoli Lazio Tifosi Napoli-Lazio, i Tifosi: “Lavali col fuoco” I Tifosi biancocelesti presenti hanno cantato “lavali col fuoco” e hanno tirato diversi fumogeni. Come sempre il clima non è dei migliori quando si affrontano il Napoli e una delle due squadre di Roma. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Partita equilibrata alanche se il Napoli sta tenendo molto di più il possesso palla com’è suo solito. Non si è però ancora sbloccato il match e le occasioni sono state poche. La squadra di Sarri sta provando a difendere in tutti i modi e sta cercando di ripartire ma al momento con poco successo. Intanto, sugli spalti idel Napoli stanno dando il solito spettacolo. Al contrario, ibiancocelesti si sono resi protagonisti di un brutto episodio. NapoliNapoli-, i: “Lavali col fuoco” Ibiancocelesti presenti hanno cantato “lavali col fuoco” e hanno tirato diversi. Come sempre il clima non è dei migliori quando si affrontano il Napoli e una delle due squadre di Roma. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : L'amore dei tifosi non ha limiti né confini. Il Sudtirol alla fine ha vinto per 0-2, con i giocatori che a fine par… - mirkocalemme : Situazione assurda al #Maradona. Mentre ad entrambe le Curve è ancora vietato l'ingresso di bandiere, striscioni e… - ZZiliani : Scusi John #Elkann, la #Juventus è indagata per falso in bilancio e innumerevoli illeciti, #Gedi per truffa ai dann… - Ste14739681 : RT @CozzolinoSalvo: Questo è un messaggio per i tifosi della @juventusfc. Se volete continuare a vedere la vostra squadra in @SerieA dovete… - sissibf_18 : RT @mirkocalemme: Situazione assurda al #Maradona. Mentre ad entrambe le Curve è ancora vietato l'ingresso di bandiere, striscioni e tambur… -