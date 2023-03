Ti ricordi…. Toni Polster, goleador sbolognato troppo presto dal Torino e ora frontman di un gruppo pop austriaco (Di venerdì 3 marzo 2023) “Vieni con me sul retro delle stelle“. È l’invito del cantante degli Achtung Liebe, gruppo musicale austriaco. Un luogo che conosce bene, il retro delle stelle, il cantante del gruppo: Toni “Doppelpack” Polster, avendoci vissuto praticamente tutta la carriere precedente, quella da calciatore. Nato in Austria, viennese doc, figlio d’arte: pure suo papà che si chiama come lui, Anton, era calciatore, già da ragazzino mostra buone doti. Ha un gran fisico ma è veloce e ha una buona tecnica: comincia nelle giovanili dell’Austria Vienna e da subito segna valanghe di gol. A 18 anni la prova nel professionismo: girato in prestito al Simmering nell’82 contribuisce con 8 gol in 13 partite alla promozione nella Bundesliga austriaca del club. Ovviamente l’Austria Vienna non ci pensa due volte a riportarlo a casa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) “Vieni con me sul retro delle stelle“. È l’invito del cantante degli Achtung Liebe,musicale. Un luogo che conosce bene, il retro delle stelle, il cantante del“Doppelpack”, avendoci vissuto praticamente tutta la carriere precedente, quella da calciatore. Nato in Austria, viennese doc, figlio d’arte: pure suo papà che si chiama come lui, Anton, era calciatore, già da ragazzino mostra buone doti. Ha un gran fisico ma è veloce e ha una buona tecnica: comincia nelle giovanili dell’Austria Vienna e da subito segna valanghe di gol. A 18 anni la prova nel professionismo: girato in prestito al Simmering nell’82 contribuisce con 8 gol in 13 partite alla promozione nella Bundesliga austriaca del club. Ovviamente l’Austria Vienna non ci pensa due volte a riportarlo a casa e ...

