The Voice Senior, due giudici non si presentano: caos a Rai 1 | Guarda (Di venerdì 3 marzo 2023) Sconcerto a La Vita in diretta: a poche ore dalla finalissima di The Voice Senior, il talent musicale condotto da Antonella Clerici sempre su Rai 1, Alberto Matano si collega con lo studio dello show per dare qualche gustosa anticipazione. Ma c'è un imprevisto: all'appello mancano due dei quattro coach-giudici. I telespettatori attendono Gigi D'Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Angela Brambati e Angelo Sotgiu, ovvero i Ricchi e Poveri. Inaspettatamente, però, due poltroncine sono vuote. "Loredana e Angela non ci sono, le abbiamo lasciate nei camerini". E' D'Alessio, in versione portavoce un po' imbarazzato, a motivare l'assenza. Clementino e Angelo dei Ricchi e Poveri provano a sdrammatizzare: "Ci siamo quasi tutti". In studio, però, Matano appare piuttosto sconcertato.

