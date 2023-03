The Voice Senior 2023, stasera l'ultima puntata su Rai1: finalisti ed ospiti (Di venerdì 3 marzo 2023) stasera in prima serata Rai 1 trasmette la finale di The Voice Senior 2023: finalisti ed ospiti dell'ultima puntata The Voice Senior 2023 è arrivato all'ultimo atto: su Rai 1 stasera 3 marzo va in onda la finale del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del Paese. Ecco i finalisti e gli ospiti della serata visibile all'estero su Rai Italia. Per i concorrenti rimasti in gara è l'ultima possibilità di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di The Voice Senior sarà il pubblico da casa ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023)in prima serata Rai 1 trasmette la finale di Theeddell'Theè arrivato all'ultimo atto: su Rai 13 marzo va in onda la finale del talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del Paese. Ecco ie glidella serata visibile all'estero su Rai Italia. Per i concorrenti rimasti in gara è l'possibilità di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore di Thesarà il pubblico da casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VelvetMagIta : #TheVoiceSenior, chiude la terza edizione: chi vincerà? I favoriti tra i 12 finalisti #VelvetMag #Velvet - Giornaleditalia : The Voice Senior 2023, anticipazioni finale stasera 3 marzo 2023: vincitore e ospite - SMSNEWSOFFICIAL : La finalissima di “The Voice Senior” su Rai 1. Ospite Fiorella Mannoia - infoitcultura : The Voice senior, la finale: cantanti, favoriti, premio, anticipazioni - niallspromoIT : ??| Niall insieme ai giudici di The Voice! © CassieDiLaura -