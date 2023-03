The Voice Senior 2023, i finalisti del talent in onda su Rai 1 (Di venerdì 3 marzo 2023) Quali sono i finalisti di The Voice Senior 2023, il talent di Rai 1 che stasera andrà in onda in diretta con la finale? All’ultimo atto dello show prenderanno parte 12 concorrenti. Ecco l’elenco completo: Marco Rancati Claudia Morosi Lisa Maggio Lisa Manosperti Aisa Cooper Ronnie Jones Emilio Paolo Piluso Mario Aiudi Sergio Borgia Ales Sure Minnie Minoprio Maria Teresa Reale Ma vediamo come sono divisi i finalisti: i team! Nel Team Gigi D’Alessio: Marco Rancati, Claudio Morosi con Lisa Maggio; Loredana Bertè: Lisa Manosperti e Aida Cooper oltre a Ronnie Jones; Ricchi e Poveri: Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi e Sergio Borgia; Clementino: Alex Sure, Minnie Minoprio e Maria Teresa Reale. Streaming e tv Abbiamo visto i finalisti di The ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Quali sono idi The, ildi Rai 1 che stasera andrà inin diretta con la finale? All’ultimo atto dello show prenderanno parte 12 concorrenti. Ecco l’elenco completo: Marco Rancati Claudia Morosi Lisa Maggio Lisa Manosperti Aisa Cooper Ronnie Jones Emilio Paolo Piluso Mario Aiudi Sergio Borgia Ales Sure Minnie Minoprio Maria Teresa Reale Ma vediamo come sono divisi i: i team! Nel Team Gigi D’Alessio: Marco Rancati, Claudio Morosi con Lisa Maggio; Loredana Bertè: Lisa Manosperti e Aida Cooper oltre a Ronnie Jones; Ricchi e Poveri: Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi e Sergio Borgia; Clementino: Alex Sure, Minnie Minoprio e Maria Teresa Reale. Streaming e tv Abbiamo visto idi The ...

