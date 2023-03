The Last of Us | Bella Ramsey | “L’episodio 8 è il mio preferito”

(Di venerdì 3 marzo 2023), che interpreta Ellie in Theof Us, ha recentemente descritto le riprese dell’ottavo episodio della serie HBO, dal titolo “When We Are in Need”. Nonostante la descriva come un’esperienza estenuante, l’attrice ha anche affermato che8 è uno dei suoi preferiti. Questo episodio è penultimo episodio della prima stagione di Theof Us che fino a ora ha riscosso un successo incredibile tra i fan del videogioco e no. “È stato… estenuante“, ha detto a Vogue. “Ma sono stati alcuni dei miei giorni preferiti sul set. Sembra davvero masochista, ma sono le scene che mi spezzano che amo di più, in un certo senso“.ha anche parlato del finale diof Us, “Look for the Light”, dicendo che “dividerà le persone in modo massiccio“. Mentre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... the_marcoli_boy : Ronaldo involved in all Al Nassr's last 9 Goals : ?? Ronaldo ?? Ronaldo ?? Ronaldo ?? Ronaldo ?? Ronaldo ??? Ronald… - badtasteit : #TheLastOfUs, con soli 4 episodi, raggiunge quota 1,2 miliardi di minuti visti in streaming - badtasteit : #TheLastofUs: showrunner e attori discutono le differenze tra gioco e serie tv in un nuovo video - CheGuevaraRoma : RT @acmemetico: Ma adesso nomina un futuro migliore di quello di The last of us #silviafederici #oltrelaperiferiadellapelle #deditore #boo… - 4GameHz1 : The Last Worker: data di uscita per l’indie distopico in cel shading anche in VR! -

A ogni episodio,of Us ha dimostrato di essere uno dei più grandi adattamenti di tutti i tempi. Settimana dopo settimana, la serie basata sull'omonima saga di videogiochi ha spezzato i cuori e fatto piangere ...Il premio Oscar Mahershala Ali avrebbe potuto prendere il posto di Pedro Pascal inof Us, la serie HBO del ...of Us è diventato rapidamente il secondo più grande debutto per HBO negli ultimi dieci anni ed è già stato rinnovato per una seconda stagione. In precedenza, è stato rivelato che i numeri ...

Household bills should not rise by an average of £500 a year from April, as expected, as Jeremy Hunt is poised to extend the energy price guarantee at its current level for another three months. The ...Cyclist Katerina Nash has avoided a four-year ban after the US Anti-Doping Agency (USADA) linked her positive drug test with medication she had been administering to her dog.