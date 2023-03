The Last of Us, Bella Ramsey: "Il finale farà molto discutere" (Di venerdì 3 marzo 2023) L'interprete di Ellie nell'adattamento televisivo di The Last of Us, Bella Ramsey, ha rivelato che il finale della prima stagione dividerà i fan. Mentre ci avviciniamo alla conclusione della prima stagione di The Last of Us, serie TV tratta dal pluripremiato videogame Naughty Dog, Bella Ramsey ha anticipato alcuni dettagli sull'episodio finale che, a sua detta, farà molto discutere. "Il finale della prima stagione dividerà in maniera massiccia i fan, posso dire solo questo" ha dichiarato l'interprete di Ellie ai microfoni di Vogue UK. Ovviamente chi ha giocato al videogame conosce già il finale e come l'arco narrativo prosegua in The Last of Us Part II, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) L'interprete di Ellie nell'adattamento televisivo di Theof Us,, ha rivelato che ildella prima stagione dividerà i fan. Mentre ci avviciniamo alla conclusione della prima stagione di Theof Us, serie TV tratta dal pluripremiato videogame Naughty Dog,ha anticipato alcuni dettagli sull'episodioche, a sua detta,. "Ildella prima stagione dividerà in maniera massiccia i fan, posso dire solo questo" ha dichiarato l'interprete di Ellie ai microfoni di Vogue UK. Ovviamente chi ha giocato al videogame conosce già ile come l'arco narrativo prosegua in Theof Us Part II, ...

