The Fabelmans, Steven Spielberg: “Quando ho visto Michelle Williams sono scoppiato a piangere” (Di venerdì 3 marzo 2023) Steven Spielberg ricorda la prima volta che ha visto Michelle Williams e Paul Dano vestiti insieme come i suoi genitori mentre era sul set di The Fabelmans. Nel corso di un’intervista al The Late Show with Stephen Colbert, andata in onda giovedì, il regista premio Oscar ha spiegato come un primo giorno di riprese “di routine” si sia trasformato in un’emozione. Il pluripremiato film si basa sull’infanzia di Spielberg, cresciuto come aspirante regista. Il film segue il viaggio di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), ma lungo il percorso scopre un segreto di famiglia sconvolgente e usa la sua passione per il cinema per aiutare a scoprire la verità. “Mark Bridges (costumista) è venuto da me e mi ha detto: ‘Ho qui Paul e Michelle con i capelli, il trucco e i ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 3 marzo 2023)ricorda la prima volta che hae Paul Dano vestiti insieme come i suoi genitori mentre era sul set di The. Nel corso di un’intervista al The Late Show with Stephen Colbert, andata in onda giovedì, il regista premio Oscar ha spiegato come un primo giorno di riprese “di routine” si sia trasformato in un’emozione. Il pluripremiato film si basa sull’infanzia di, cresciuto come aspirante regista. Il film segue il viaggio di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), ma lungo il percorso scopre un segreto di famiglia sconvolgente e usa la sua passione per il cinema per aiutare a scoprire la verità. “Mark Bridges (costumista) è venuto da me e mi ha detto: ‘Ho qui Paul econ i capelli, il trucco e i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eliophilia : Devo fare la recensione di The Fabelmans ma non mi sta piacendo ?? - heroesandcons : @aryaforestfawn -hanno convinta sono Everything everywhere all at once, Tàr e per buona parte anche Triangle of sad… - CinemaNervi : RT @CinemaNervi: Cinema San Siro #Nervi Gio 2 ore 21.00 THE FABELMANS di S. Spielberg #Genova #Liguria @GenovaEventi @Genova4Tourist @goam… - Fds_Wolfstar : Miglior regia: Steven Speilberg Miglio film : The Fabelmans Miglio sceneggiatura: The Banshees Miglio attore: Co… - wordsgettrapped : posso dire che veramente niente mi attira meno dell'idea di guardare the fabelmans -