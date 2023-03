Testo e traduzione di Red Ruby Da Sleeze di Nicki Minaj, un promemoria feroce sullo status di star (Di venerdì 3 marzo 2023) Red Ruby Da Sleeze di Nicki Minaj è certamente un’occasione per rinfrescare la memoria a chi pensava che la rapper di Port Of Spain non avesse mai raggiunto la cima alle classifiche. Lei, invece, ritorna per lanciare un dissing totale contro i pregiudizi nei confronti di una donna che oggi è una star internazionale, capace di sottolineare i suoi traguardi per mettere a tacere detrattori e anche altri artisti. Red Ruby Da Sleeze è tutto in “una cattiva ragazza non muore”, ma anche nello slang che è tipico dello stile adottato da Nicki Minaj. All’interno del brano possiamo sentire un sample di Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh) di Lumidee, super hit del 2003 che ancora oggi sopravvive. Il risultato è un brano che coniuga ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) RedDadiè certamente un’occasione per rinfrescare la memoria a chi pensava che la rapper di Port Of Spain non avesse mai raggiunto la cima alle classifiche. Lei, invece, ritorna per lanciare un dissing totale contro i pregiudizi nei confronti di una donna che oggi è unainternazionale, capace di sottolineare i suoi traguardi per mettere a tacere detrattori e anche altri artisti. RedDaè tutto in “una cattiva ragazza non muore”, ma anche nello slang che è tipico dello stile adottato da. All’interno del brano possiamo sentire un sample di Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh) di Lumidee, super hit del 2003 che ancora oggi sopravvive. Il risultato è un brano che coniuga ...

