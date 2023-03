Tesla Model 3 - Il prezzo scende e riaggancia gli incentivi

(Di venerdì 3 marzo 2023) I prezziscendono ancora: ora la3 ora parte da 41.490 euro. Un listino che la mette sullo stesso piano di molte Suv di segmento C ben equipaggiate e che potrebbe portare nuovi clienti a scegliere la berlina elettrica. Anche perché ora può tornare a beneficiare degli. Ildella3 "base", la Single Motor a trazione posteriore (quella che una volta veniva chiamata Standard Range),così a 38.490 euro, ma rottamando un'auto pre Euro 5 il costo della3 arriva a 36.490 euro, ai quali bisogna aggiungere la messa su strada. Solo bianca o nera. Sono solo tre, però, le configurazioni che consentono di accedere all'ecobonus governativo: per avere lo "sconto" di 3 o 5 mila euro serve scegliere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Tesla spacca il mercato: Model 3 RWD scende ancora di prezzo, può partire da 37.000 euro #spacca #Tesla #il #Model… - sicurmoto : RT @sicurauto: Tesla Model 3: ora con incentivo statale a 36.000 €! - sicurauto : Tesla Model 3: ora con incentivo statale a 36.000 €! - CARONTEII : RT @alessiosergi2: Tesla abbassa i prezzi di Model 3 in Italia ???? a 41.490 Ora rientra negli incentivi! @tesla_europe - Zamma84 : RT @vaielettrico: #Tesla taglia ancora!!! Il prezzo d'attacco del Model 3 scende a 41.490 e ora rientra nel #BONUS statale: siamo a 36.490… -

3 a trazione posteriore Per chi non lo sapesse, la3 a trazione posteriore con singolo motore elettrico ha una velocità massima di 225 km/h e compie un'accelerazione da 0 a ...Fino a poche ore fa ciò significava che nessuno dei modellirientrava negli incentivi per il 2023, situazione che però è cambiata nelle ultime ore: il prezzo della3 a trazione ...ha annunciato nelle scorse ore che, a partire da oggi, la3 con trazione posteriore può beneficiare dell'incentivo nazionale disponibile in Italia. Abbassando il prezzo di listino della3 Rear - Wheel Drive per renderla idonea agli ...

Tesla taglia ancora: Model 3 sotto i 40 mila euro Vaielettrico.it

Super sconto sulla Tesla Model 3: ora si può acquistare con incentivo statale a poco più di 36.000 euro, scopri i dettagli.Tesla Model 3, cala il prezzo della versione a trazione posteriore così da poter accedere agli incentivi statali per auto elettriche.