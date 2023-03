Terrore in alta quota, turbolenze sull'aereo Lufthansa: ecco cosa è successo a bordo (Di venerdì 3 marzo 2023) Paura su un volo Lufthansa partito da Washington e diretto a Dallas è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a causa di forti turbolenze. Sette persone sono rimaste ferite. I filmati diffusi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Paura su un volopartito da Washington e diretto a Dallas è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a causa di forti. Sette persone sono rimaste ferite. I filmati diffusi ...

