Terremoto e ciclone | stato di emergenza alle isole Vanuatu

Vanuatu, Stato insulare del Pacifico di 320.000 abitanti, ha dichiarato lo stato di emergenza, colpito contemporaneamente da un ciclone e da un terremoto di magnitudo 6,5. (ANSA) ...MeteoWeb Un terremoto di magnitudo 6.5 si è verificato al largo delle coste di Vanuatu, nel Pacifico, alle 19:04 (ora italiana) di oggi, giovedì 2 marzo. L’epicentro del sisma è stato registrato a 81 ...