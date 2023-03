Ternana Vs Benevento | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 3 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Due squadre in grande difficoltà, con gli umbri che non vincono da cinque giornate, e i sanniti che stentano a ritrovarsi dopo il cambio di allenatore.Vssi giocherà domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 presso lo stadio LiberatiVS: LE(4-3-1-2): Iannarilli, Diakite’, Sorensen, Mantovani, Coulibaly, Cassata, Di Tacchio, Corrado, Palumbo, Partipilo, Falletti. All. Lucarelli(3-5-2): Paleari, Letizia, Pastina, Tosca, Schiattarella, Koutsoupias, Jureskin, Karic, Foulon, Nwankwo, Tello. All. StelloneIN TV Il match sarà visibile in ...