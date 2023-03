Ternana-Benevento, sfida sul filo dell’equilibrio per i bookmaker (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Ternana, fresca del ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli, vuole mettere fine alla serie di cinque partite senza successi in casa contro il Benevento sconfitto nell’ultimo turno dal Sudtirol e a caccia di punti salvezza. Al “Liberati” sarà una sfida sul filo dell’equilibrio per gli esperti di 888sport, che vedono il successo di entrambe le squadre offerto alla stessa quota, 2,70, con il pareggio fissato a 3. Una sfida tra ex attaccanti, quella che vedrà di fornte uno contro l’altro Cristiano Lucarelli e Roberto Stellone. All’andata fu spettacolo con un 2-3 a favore degli umbri, numeri che fanno prevalere in quota una partita con entrambe le squadre a segno, proposta a 1,74 contro il 2 del No Goal. Per quanto riguarda il risultato esatto invece in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa, fresca del ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli, vuole mettere fine alla serie di cinque partite senza successi in casa contro ilsconfitto nell’ultimo turno dal Sudtirol e a caccia di punti salvezza. Al “Liberati” sarà unasulper gli esperti di 888sport, che vedono il successo di entrambe le squadre offerto alla stessa quota, 2,70, con il pareggio fissato a 3. Unatra ex attaccanti, quella che vedrà di fornte uno contro l’altro Cristiano Lucarelli e Roberto Stellone. All’andata fu spettacolo con un 2-3 a favore degli umbri, numeri che fanno prevalere in quota una partita con entrambe le squadre a segno, proposta a 1,74 contro il 2 del No Goal. Per quanto riguarda il risultato esatto invece in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Ternana-Benevento, Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio con S… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Ternana-Benevento, Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio con S… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Ternana-Benevento, Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio con S… - napolimagazine : SERIE B - Ternana-Benevento, Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio c… - AgiproNews : Serie B, Ternana-Benevento: Lucarelli torna in panchina al 'Liberati', in quota è sfida sul filo dell'equilibrio co… -