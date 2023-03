Tennis: Torneo Acapulco, Berrettini costretto al ritiro contro Rune (Di venerdì 3 marzo 2023) L'azzurro lascia mentre era sotto 6 - 0 1 - 0 Acapulco (MESSICO) - Sette punti in sette game, poi il ritiro contro Holger Rune, quando era sotto 6 - 0 1 - 0. Finisce così, nei quarti, il percorso di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) L'azzurro lascia mentre era sotto 6 - 0 1 - 0(MESSICO) - Sette punti in sette game, poi ilHolger, quando era sotto 6 - 0 1 - 0. Finisce così, nei quarti, il percorso di ...

