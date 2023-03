Tennis, Rafael Nadal: “Non ho una data per il mio rientro, il mio obiettivo resta il Roland Garros” (Di venerdì 3 marzo 2023) Rafael Nadal ha annunciato qualche giorno fa che non giocherà i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Lo spagnolo sta cercando ancora di recuperare dalla lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra, che il mancino di Manacor si è procurato nel secondo turno degli Australian Open, quando è stato sconfitto dall’americano Mackenzie McDonald. Lo spagnolo era presente ieri sugli spalti del Santiago Bernabeu per assistere alla semifinale d’andata della Coppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Nadal è tifosissimo del Real ed è stato intervistato dalla TV della squadra della capitale, raccontando del suo infortunio e del recupero: “Ho avuto un problema piuttosto serio in Australia e non ho una data di rientro. Stavolta ho bisogno di tempo e molto lavoro per riprendermi”. ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)ha annunciato qualche giorno fa che non giocherà i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Lo spagnolo sta cercando ancora di recuperare dalla lesione di 2° grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra, che il mancino di Manacor si è procurato nel secondo turno degli Australian Open, quando è stato sconfitto dall’americano Mackenzie McDonald. Lo spagnolo era presente ieri sugli spalti del Santiago Bernabeu per assistere alla semifinale d’andella Coppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona.è tifosissimo del Real ed è stato intervistato dalla TV della squadra della capitale, raccontando del suo infortunio e del recupero: “Ho avuto un problema piuttosto serio in Australia e non ho unadi. Stavolta ho bisogno di tempo e molto lavoro per riprendermi”. ...

