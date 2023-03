Tennis, ATP Santiago 2023: ai quarti gli argentini Baez ed Etcheverry e i serbi Lajovic e Djere (Di venerdì 3 marzo 2023) Si sono delineati anche gli ultimi due quarti di finale nel torneo ATP di Santiago. Si ferma la corsa di un ottimo Riccardo Bonadio, che ha comunque lottato contro il serbo Laslo Djere, avversario sempre ostico da incontrare sul rosso. Il numero 55 del mondo si è imposto con un duplice 7-5 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Comunque un ottimo torneo per il friulano che ha anche festeggiato la sua prima vittoria in un tabellone principale di un torneo ATP contro il colombiano Galan. Nei quarti di finale Baez se la vedrà con l’argentino Sebastian Baez. La testa di serie numero tre ha messo fine al cammino del cileno Cristian Garin, che sperava di eguagliare il risultato del connazionale Nicolas Jarry. Baez si è imposto in due set per 6-4 6-3 dopo un’ora e ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023) Si sono delineati anche gli ultimi duedi finale nel torneo ATP di. Si ferma la corsa di un ottimo Riccardo Bonadio, che ha comunque lottato contro il serbo Laslo, avversario sempre ostico da incontrare sul rosso. Il numero 55 del mondo si è imposto con un duplice 7-5 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Comunque un ottimo torneo per il friulano che ha anche festeggiato la sua prima vittoria in un tabellone principale di un torneo ATP contro il colombiano Galan. Neidi finalese la vedrà con l’argentino Sebastian. La testa di serie numero tre ha messo fine al cammino del cileno Cristian Garin, che sperava di eguagliare il risultato del connazionale Nicolas Jarry.si è imposto in due set per 6-4 6-3 dopo un’ora e ...

