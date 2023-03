Tennis: Atp Dubai, Rublev primo finalista (Di venerdì 3 marzo 2023) Dubai, 3 mar. - (Adnkronos) - Andrey Rublev è il primo finalista del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.855.495 dollari). Il russo, numero 6 del mondo e seconda testa di serie, supera il tedesco Alexander Zverev, numero 16 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (11-9) dopo due ore di partita. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023), 3 mar. - (Adnkronos) - Andreyè ildel torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.855.495 dollari). Il russo, numero 6 del mondo e seconda testa di serie, supera il tedesco Alexander Zverev, numero 16 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-3, 7-6 (11-9) dopo due ore di partita.

