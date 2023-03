Tennis: Atp Dubai, Medvedev batte Djokovic e vola in finale contro Rublev (Di venerdì 3 marzo 2023) Dubai, 3 mar. - (Adnkronos) - Prima sconfitta stagionale per Novak Djokovic. Il serbo esce di scena in semifinale al torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.855.495 dollari). Il numero uno del mondo e prima testa di serie, cede al russo Daniil Medvedev, numero 7 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 26 minuti. Medvedev sfiderà in finale il connazionale Andrey Rublev, numero 6 del mondo e 2 del tabellone. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023), 3 mar. - (Adnkronos) - Prima sconfitta stagionale per Novak. Il serbo esce di scena in semial torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.855.495 dollari). Il numero uno del mondo e prima testa di serie, cede al russo Daniil, numero 7 del ranking Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 26 minuti.sfiderà inil connazionale Andrey, numero 6 del mondo e 2 del tabellone.

