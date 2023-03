Tempesta d'amore, puntate italiane: Cornelia si innamora, Robert disperato (Di venerdì 3 marzo 2023) A Tempesta d'amore, Cornelia Holle deciderà finalmente di archiviare il suo amore impossibile per Robert, dopo che Ariane ha fatto credere a tutti che siano fratelli. Stando agli spoiler della soap opera tedesca, però, questa novità non piacerà affatto al Saalfeld. Stiamo già vedendo che la governante del Fürstenhof si sta avvicinando ad Erik Vogt e tra i due è nata una sintonia particolare. Con il passare del tempo, i due si renderanno inaspettatamente conto di provare qualcosa l'uno per l'altra e inizieranno a frequentarsi. Quando, però, Robert verrà a sapere che tra Cornelia ed Erik è in corso una relazione, andrà in escandescenze al punto da decidere di affrontare apertamente Vogt. Il Saalfeld, in particolare, dirà al rivale di stare lontano da Lia. A quel punto, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 marzo 2023) Ad'Holle deciderà finalmente di archiviare il suoimpossibile per, dopo che Ariane ha fatto credere a tutti che siano fratelli. Stando agli spoiler della soap opera tedesca, però, questa novità non piacerà affatto al Saalfeld. Stiamo già vedendo che la governante del Fürstenhof si sta avvicinando ad Erik Vogt e tra i due è nata una sintonia particolare. Con il passare del tempo, i due si renderanno inaspettatamente conto di provare qualcosa l'uno per l'altra e inizieranno a frequentarsi. Quando, però,verrà a sapere che traed Erik è in corso una relazione, andrà in escandescenze al punto da decidere di affrontare apertamente Vogt. Il Saalfeld, in particolare, dirà al rivale di stare lontano da Lia. A quel punto, ...

