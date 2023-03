Teleperformance Italia devolve 12 mila euro per le popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto (Di venerdì 3 marzo 2023) Teleperformance Italia devolve 12 mila euro per le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal terremoto. Protagonisti i dipendenti che hanno donato “ore” che saranno trattenute nella prossima busta paga; a loro si è aggiunto un contributo da parte del management aziendale a dimostrazione di come l’intera comunità di Teleperformance Italia abbia risposto positivamente alla raccolta fondi interna. La campagna “Emergenza terremoto Turchia/Siria: Aiutiamoli ora”, al fianco di Unicef e in accordo con Teleperformance Italy Group, e’ stata lanciata nelle scorse settimane ed ha coinvolto i lavoratori delle sedi di ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 3 marzo 2023)12per ledellae delladal. Protagonisti i dipendenti che hanno donato “ore” che saranno trattenute nella prossima busta paga; a loro si è aggiunto un contributo da parte del management aziendale a dimostrazione di come l’intera comunità diabbia risposto positivamente alla raccolta fondi interna. La campagna “Emergenza: Aiutiamoli ora”, al fianco di Unicef e in accordo conItaly Group, e’ stata lanciata nelle scorse settimane ed ha coinvolto i lavoratori delle sedi di ...

Sisma Turchia - Siria, Teleperformance Italia devolve 12 mila euro

Teleperformance Italia devolve 12 mila euro per le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal terremoto. Protagonisti i dipendenti che hanno donato 'ore' che saranno trattenute nella prossima busta paga.

Teleperformance Italia al fianco di Palazzo Barberini

I lavori di restauro sono stati resi possibili grazie alla partnership di Teleperformance Italia azienda leader mondiale nell'offerta di servizi di Contact Center associata all'Associazione Civita.

4 importanti restauri d'arte di questo gennaio 2023

Il restauro de 'La caccia di Diana' è un'importante iniziativa, ed è il frutto della sinergia tra Teleperformance Italia, che sponsorizza i lavori di restauro, e l'Associazione Civita.