TCL partecipa alla Milano Design Week 2023 con la sua visione tecnologia di ultima generazione

(Di venerdì 3 marzo 2023) TCL presenterà la sua esposizione ELEMENTS - TCL Green Horizon presso Via Tortona durante il Fuorisalone e mostrerà la nuovissima gamma di prodotti per iltra cui Mini LED QLED TVs, elettrodomestici e dispositivi concept. HONG KONG, 2 marzo/PRNewswire/TCL, uno dei protagonisti dominanti del settore televisivo globale e principale marchio di prodotti elettronici d'intrattenimento, parteciperà per la prima volta al Fuorisalone della famosache si terrà dal 17 al 23 aprile, per presentare l'esclusiva esposizione ELEMENTS - TCL Green Horizon. La sede si trova in Via Tortona 14, nel distretto delTortona. In linea con il marchio Inspire Greatness, TCL illustrerà la suadi creare ...