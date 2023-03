Tavassi “un ratto”, Micol e Giaele “due galline”: i like di Sonia Bruganelli su Twitter (Di venerdì 3 marzo 2023) A distanza di un mese da quando ha messo like su Twitter a un post contro Edoardo Tavassi, Sonia Bruganelli nella giornata di oggi ha replicato. Questa volta nel suo mirino non è finito solo il vippone (a cui in diretta ha dato del subdolo, manipolatore, burattinaio, stratega e senza anima in diretta tv), ma anche Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il tweet a cui ha messo ‘mi piace’ ha definito le due ragazze due galline, Donnamaria un cane, mentre Tavassi un ratto. “Non Sonia che sta distruggendo quel ratto di Tavassi ed EdoCane e quelle due galline di Giaele e Micol“. E ancora: “Lei stasera ha ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 marzo 2023) A distanza di un mese da quando ha messosua un post contro Edoardonella giornata di oggi ha replicato. Questa volta nel suo mirino non è finito solo il vippone (a cui in diretta ha dato del subdolo, manipolatore, burattinaio, stratega e senza anima in diretta tv), ma anche Edoardo Donnamaria,Incorvaia eDe Donà. Il tweet a cui ha messo ‘mi piace’ ha definito le due ragazze due, Donnamaria un cane, mentreun. “Nonche sta distruggendo queldied EdoCane e quelle duedi“. E ancora: “Lei stasera ha ...

