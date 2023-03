Tavassi contro Sonia nella notte: “Lei si arrabbia solo quando le tocchi Antonella” (Di venerdì 3 marzo 2023) Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli hanno avuto un duro scontro durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’argomento che ha fatto infuocare i due? Antonella Fiordelisi. Il vippone come sempre ha sottolineato le sue incongruenze e l’opinionista l’ha difesa. “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo del Grande Fratello, ndr ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu. Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”. Scontro DURISSIMO TRA Tavassi E SONOA BRUGANELLI! #GFVIP ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 marzo 2023) EdoardoBruganelli hanno avuto un duro sdurante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’argomento che ha fatto infuocare i due? AntoFiordelisi. Il vippone come sempre ha sottolineato le sue incongruenze e l’opinionista l’ha difesa. “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo del Grande Fratello, ndr ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entrodinamica di quello che fai tu. Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”. SDURISSIMO TRAE SONOA BRUGANELLI! #GFVIP ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Esaurita69 : @comooriana Disperdete solo i voti, se si salva Oriana poi i fandom voteranno per salvare a uno a uno tutta Sparta!… - Luna181194 : @SBruganelli il suo intervento contro Tavassi stasera, a parer mio, è andato completamente oltre il gioco. Capisco… - Didi06417800 : Comunque se dovesse uscire prima Nikita sosterrò Oriana contro Tavassi e Micol fino alla fine ??????????#GFvip - briseidenemesi : RT @BiagioLosacco: Tavassi:' Tu utilizzi Edoardo per andare avanti nel gioco' Antonella:' Se tu dici che recito anche quando sto realmente… - Siviaggiare3 : Sonia stasera l’ha fatta fuori dal vaso. È lecito esprimere le opinioni e anzi è pagata per questo, ci sta pure che… -