Tavassi contro Sonia Bruganelli: cosa ha detto nel post puntata (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo il rimprovero di Sonia Bruganelli, Edoardo Tavassi si è sfogato con alcuni vipponi dentro la casa del Grande Fratello Vip Nel corso della puntata andata in onda ieri sera Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi hanno avuto uno scontro. L'opinionista e il vippone hanno discusso su Antonella Fiordelisi e Sonia ha rimproverato Tavassi definendolo un manipolatore. In particolare l'opinionista l'ha frenato redarguendolo: "Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo (del Grande Fratello, ndr) ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu. Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa ..."

