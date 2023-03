Tassista non riconosce Tananai: “Ha visto Sanremo?”. Il video virale (Di venerdì 3 marzo 2023) Non lo ha riconosciuto, nonostante fosse nel suo taxi. Il curioso siparietto è diventato virale sui social. Tananai era seduto nei sedili dietro di un taxi, mentre in radio passava la sua Tango, la canzone che il cantante milanese ha portato al Festival di Sanremo. Tananai quindi ha chiesto al Tassista di alzare il volume. Il 27enne si è rivolto al Tassista: “Le piace?”, il conducente risponde “Sì”, “Mi fa piacere, abbiamo gli stessi gusti”, ribatte ironico Tananai. Poi la domanda: “Hai visto Sanremo?”, dimostrando così di non aver riconosciuto l’artista. A quel punto Tananai svela la sua reale identità, nell’incredulità del Tassista. Il siparietto continua con il Tassista che gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Non lo ha riconosciuto, nonostante fosse nel suo taxi. Il curioso siparietto è diventatosui social.era seduto nei sedili dietro di un taxi, mentre in radio passava la sua Tango, la canzone che il cantante milanese ha portato al Festival diquindi ha chiesto aldi alzare il volume. Il 27enne si è rivolto al: “Le piace?”, il conducente risponde “Sì”, “Mi fa piacere, abbiamo gli stessi gusti”, ribatte ironico. Poi la domanda: “Hai?”, dimostrando così di non aver riconosciuto l’artista. A quel puntosvela la sua reale identità, nell’incredulità del. Il siparietto continua con ilche gli ...

