Taranto (Tr) 02.03.2023: Jole Iannaco vince

Nel Convegno di corse al Trotto di giovedì 2 marzo 2023 presso l'ippodromo di Taranto, il "Paolo VI", la corsa numero 4, è stata vinta da Jole Iannaco in sediolo a Dania Leone SM. Il Premio "Venere" Condizionata sulla distanza di 1.600 Metri. In pista cavalli Trottatori indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di 6.000 €uro in carriera; in sulky i Gentlemen. Dotazione economica di 4.180,00 €uro.

La performance delle vincitrici
Il binomio tutto in rosa che ha trionfato, è riuscito a liquidare 1.600 Metri della disputa nell'ordine dell'1.16.9 (t/km).

Un successo costruito metro dopo metro
Al mezzo miglio iniziale, il binomio vincitore si trovava in 5ª posizione; da lì, è iniziata la risalita che si è conclusa con la vittoria. La sempre attenta e profonda nella lettura tattica di corsa Jole Iannaco ha saputo gestire al meglio la gara.

