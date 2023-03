Tamara Pisnoli, ex di De Rossi: ‘Mi dava 40mila euro al mese, ma non ho più niente’ (Di venerdì 3 marzo 2023) Solo qualche giorno fa la ex di Daniele De Rossi, è stata condannata a 7 anni e due mesi per rapina, lesioni e tentata estorsione. Una condanna pesante quella pronunciata dal tribunale di Roma nei confronti di Tamara Pisnoli. Ma proprio intorno a questa figura nascono una serie di interrogativi, per cercare di capire meglio chi sia, cosa faccia per vivere… Domande alle quali la donna ha dato risposta nel primo interrogatorio avuto a dicembre del 2014, quello nel quale ha dovuto chiarire la sua posizione rispetto all’aggressione all’imprenditore Antonello Ieffi. Il primo interrogatorio di Tamara Pisnoli In quella circostanza la Pisnoli raccontò di esser l’ex moglie di De Rossi e di avere una bambina di 9 anni oltre ad essere la titolare di una società immobiliare. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Solo qualche giorno fa la ex di Daniele De, è stata condannata a 7 anni e due mesi per rapina, lesioni e tentata estorsione. Una condanna pesante quella pronunciata dal tribunale di Roma nei confronti di. Ma proprio intorno a questa figura nascono una serie di interrogativi, per cercare di capire meglio chi sia, cosa faccia per vivere… Domande alle quali la donna ha dato risposta nel primo interrogatorio avuto a dicembre del 2014, quello nel quale ha dovuto chiarire la sua posizione rispetto all’aggressione all’imprenditore Antonello Ieffi. Il primo interrogatorio diIn quella circostanza laraccontò di esser l’ex moglie di Dee di avere una bambina di 9 anni oltre ad essere la titolare di una società immobiliare. ...

