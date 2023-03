Talpa al Tribunale di Roma, Camilla Marianera rimane in carcere (Di venerdì 3 marzo 2023) . Aveva provato a richiedere gli arresti domiciliari il suo legale, l’avvocato Marco Marronaro, con il Tribunale di Riesame di Roma che ha rigettato l’istanza. Le motivazioni di fondo, vedendo le indagini poste dai pm e le motivazioni della loro scelta, ruoterebbero attorno alla pericolosità della stessa Marianera, diventata una fonte d’informazioni per i clan criminali della Capitale. La Talpa al Tribunale di Roma, negati i domiciliari a Camilla Marianera Attualmente, l’aspirante avvocatessa sta scontando la pena in carcere insieme al proprio compagno, Jacopo De Vivo. Proprio con lui aveva orchestrato un sistema criminale, dove spacciavano informazioni “top secret” riguardo le indagini della Procura di Roma ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) . Aveva provato a richiedere gli arresti domiciliari il suo legale, l’avvocato Marco Marronaro, con ildi Riesame diche ha rigettato l’istanza. Le motivazioni di fondo, vedendo le indagini poste dai pm e le motivazioni della loro scelta, ruoterebbero attorno alla pericolosità della stessa, diventata una fonte d’informazioni per i clan criminali della Capitale. Laaldi, negati i domiciliari aAttualmente, l’aspirante avvocatessa sta scontando la pena ininsieme al proprio compagno, Jacopo De Vivo. Proprio con lui aveva orchestrato un sistema criminale, dove spacciavano informazioni “top secret” riguardo le indagini della Procura diai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Talpa al Tribunale di Roma, Camilla Marianera rimane in carcere - Cristoferbaldet : Talpa nel tribunale di Roma: Camilla Marianera chiede i domiciliari Ma dimme tu ! - CorriereCitta : Talpa nel tribunale di Roma: Camilla Marianera chiede i domiciliari - Rinascimentorom : Già, belle domande da fare all' assessora Lucarelli. - Danireport : RT @paolo_r_2012: 'Talpa' in tribunale, l'avvocata arrestata mette nei guai l'assessora Lucarelli -