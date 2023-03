“Tagliati fuori”: Harry e Meghan allibiti, colpo basso che fa male (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ultima decisione di Re Carlo arriva come un fulmine a ciel sereno proprio quando è in discussione la partecipazione dei duchi di Sussex alla cerimonia di incoronazione del prossimo 6 maggio. Harry e Meghan sono rimasti di stucco di fronte alle nuove direttive del Re che, di fatto, li tagliano ancora più fuori dalla famiglia reale. I rapporti sono ormai ai ferri corti e sembra che non vi sia possibilità di un riavvicinamento. Certo questa nuova decisione di Carlo non aiuta a distendere gli animi. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Harry e Meghan hanno subìto un duro colpo dall’ultima decisione di Re Carlo – Grantennistoscana.itI rapporti tra il Principe Harry e la sua famiglia sembrano ormai definitivamente compromessi. Le vicende della famiglia reale ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 3 marzo 2023) L’ultima decisione di Re Carlo arriva come un fulmine a ciel sereno proprio quando è in discussione la partecipazione dei duchi di Sussex alla cerimonia di incoronazione del prossimo 6 maggio.sono rimasti di stucco di fronte alle nuove direttive del Re che, di fatto, li tagliano ancora piùdalla famiglia reale. I rapporti sono ormai ai ferri corti e sembra che non vi sia possibilità di un riavvicinamento. Certo questa nuova decisione di Carlo non aiuta a distendere gli animi. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi.hanno subìto un durodall’ultima decisione di Re Carlo – Grantennistoscana.itI rapporti tra il Principee la sua famiglia sembrano ormai definitivamente compromessi. Le vicende della famiglia reale ...

