Tabellone Wta Monterrey 2023: Garcia guida il seeding, presenti Giorgi, Bronzetti e Cocciaretto

Il Tabellone del torneo Wta di Monterrey 2023, l'Abierto GNP Seguros sul cemento messicano che vede la francese Caroline Garcia a guidare il seeding, con Camila Giorgi, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto come azzurre presenti direttamente al main draw, nella speranza di arrivare più avanti possibile. Ecco di seguito allora il Tabellone completo in costante aggiornamento del torneo messicano di Monterrey.

QUARTI DI FINALE
(1) Garcia vs (7) Sherif
(4) Mertens vs (8) Cocciaretto
Bonaventure vs (3) Vekic
(5) Zhu vs (Q) Dolehide

