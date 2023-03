Superman, James Gunn aveva rifiutato un film prima di cambiare idea, lui si giustifica: "Non ho detto bugie" (Di venerdì 3 marzo 2023) James Gunn si difende dalle accuse di un fan di aver mentito sui suoi progetti su Superman e sul suo ruolo di CEO dei DC Studios su Twitter. James Gunn fa ritorno sui social media per difendersi dall'accusa di aver mentito sui suoi progetto su Superman. Un suo follower avrebbe ritrovato le sue dichiarazioni secondo cui non avrebbe mai realizzato un film su Superman definendolo "bugiardo professionista" e spingendolo a intervenire per spiegare la sua posizione. Introducendo i primi dieci progetti che andranno a comporre il primo capitolo del nuovo DC Universe, James Gunn ha rivelato che avrebbe scritto (e forse perfino diretto) un nuovo lungometraggio su Superman intitolato Superman: ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023)si difende dalle accuse di un fan di aver mentito sui suoi progetti sue sul suo ruolo di CEO dei DC Studios su Twitter.fa ritorno sui social media per difendersi dall'accusa di aver mentito sui suoi progetto su. Un suo follower avrebbe ritrovato le sue dichiarazioni secondo cui non avrebbe mai realizzato unsudefinendolo "bugiardo professionista" e spingendolo a intervenire per spiegare la sua posizione. Introducendo i primi dieci progetti che andranno a comporre il primo capitolo del nuovo DC Universe,ha rivelato che avrebbe scritto (e forse perfino diretto) un nuovo lungometraggio suintitolato: ...

