Superlega, niente rinvio per Civitanova-Milano nonostante cinque casi Covid. Fusaro: "Abbiamo valore morale" (Di venerdì 3 marzo 2023) Sta facendo discutere in queste ore la decisione del consiglio della Lega Pallavolo, che ha deciso di far disputare regolarmente l'anticipo di Superlega in programma domani tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Powervolley Milano. La società lombarda aveva infatti avanzato la richiesta dopo aver registrato cinque casi Covid nel proprio gruppo squadra. "Abbiamo seguito un protocollo, sapevamo che la richiesta avrebbe creato difficoltà a tutti e anche a noi – ha spiegato il presidente del club Fusaro – Sono state vagliate tutte le proposte, da giocare venerdì prossimo a spostare i playoff di una settimana. Alla fine però la maggioranza del consiglio ha deciso di non rinviare." Fusaro però non vuole dare spazio a illazioni: "C'è chi ha ...

