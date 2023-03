Superbonus, Upb: “Impatto degli incentivi sul pil pari a circa 2 punti. Per un’analisi più robusta servono dati microeconomici” (Di venerdì 3 marzo 2023) Quanto hanno inciso i bonus edilizi sul rimbalzo del pil nel 2021 e 2022, pari in tutto al 10,7%? L’Impatto è complesso da stimare, ha avvertito giovedì in audizione alla commissione Finanze del Senato la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari: le analisi diffuse nelle ultime settimane da centri studi privati e associazioni di categoria sono “fortemente influenzate dalle ipotesi di riferimento adottate” e spesso “considerano l’intero ammontare ammesso a detrazione come impulso dato al settore delle costruzioni, mentre solo una quota delle detrazioni si riferisce a investimenti effettivamente conclusi, che quindi hanno già stimolato l’attività economica”. Non solo: con rare eccezioni, quelle analisi trascurano che una parte di investimenti si sarebbe comunque effettuata in assenza del Superbonus. L’authority ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Quanto hanno inciso i bonus edilizi sul rimbalzo del pil nel 2021 e 2022,in tutto al 10,7%? L’è complesso da stimare, ha avvertito giovedì in audizione alla commissione Finanze del Senato la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari: le analisi diffuse nelle ultime settimane da centri studi privati e associazioni di categoria sono “fortemente influenzate dalle ipotesi di riferimento adottate” e spesso “considerano l’intero ammontare ammesso a detrazione come impulso dato al settore delle costruzioni, mentre solo una quota delle detrazioni si riferisce a investimenti effettivamente conclusi, che quindi hanno già stimolato l’attività economica”. Non solo: con rare eccezioni, quelle analisi trascurano che una parte di investimenti si sarebbe comunque effettuata in assenza del. L’authority ...

