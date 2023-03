Superbonus, tributaristi: oltre a soluzione per crediti incagliati serve revisione norme incentivi (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dopo averlo esposto in audizione commissione Finanze del Senato e ribadito in un messaggio inviato al presidente della commissione Finanze della Camera, interviene sulla problematica creatasi dopo lo stop alle cessioni dei crediti edilizi e allo sconto in fattura. “Era inevitabile – spiega – che si mettesse un termine ad una normativa modificata oltre 30 volte, ma è anche assolutamente necessario superare il problema dei ‘crediti incagliati’ peraltro già oggetto di soluzione nelle modifiche da apportare al decreto legge 11/2023; ciò detto, è urgente una profonda revisione dell’intera normativa in materia, con la previsione di una percentuale di incentivo che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto nazionale(Int), Riccardo Alemanno, dopo averlo esposto in audizione commissione Finanze del Senato e ribadito in un messaggio inviato al presidente della commissione Finanze della Camera, interviene sulla problematica creatasi dopo lo stop alle cessioni deiedilizi e allo sconto in fattura. “Era inevitabile – spiega – che si mettesse un termine ad una normativa modificata30 volte, ma è anche assolutamente necessario superare il problema dei ‘’ peraltro già oggetto dinelle modifiche da apportare al decreto legge 11/2023; ciò detto, è urgente una profondadell’intera normativa in materia, con la pdi una percentuale di incentivo che ...

