Superbonus, chi è riuscito a mettersi in tasca i soldi prima dello stop definitivo (Di venerdì 3 marzo 2023) Ancora molta è la confusione intorno al Superbonus e alle decisioni del Governo Meloni in merito. I dati che emergono non sono confortanti. Il Superbonus è nato nel 2020 in casa Cinque Stelle. Una misura senza precedenti rivendicata con orgoglio da Giuseppe Conte – all'epoca Premier – e dal Movimento grillino. Tuttavia anche il PD ci mise la firma. Nel giro di due anni le casse dello Stato si sono svuotate e ora è corsa verso i ripari. Il Governo Meloni ha bloccato il Superbonus- (foto Ansa)- Il6Portare avanti il Superbonus 110% non era possibile a meno di ipotecare il futuro dei giovani che si sarebbero trovati a pagare tasse altissime e a fare i conti con un debito pubblico ingestibile. La decisione del Governo di Giorgia Meloni di mettere uno stop ha, tuttavia, messo in crisi ...

