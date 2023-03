Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : OGGI È ARRIVATA. LA PRIMA STIMA UFFICIALE DELL’IMPATTO MACROECONOMICO DEL SUPERBONUS 110%. VI VA DI VEDERLA? Thread… - LaVeritaWeb : Già due anni e mezzo fa la Lega aveva proposto un metodo per risolvere il problema dei «crediti incagliati» aperto… - ItaliaStartUp_ : Superbonus 110%, ma alla fine qual è stato l'impatto sui conti dello Stato? - loapbd : RT @marattin: OGGI È ARRIVATA. LA PRIMA STIMA UFFICIALE DELL’IMPATTO MACROECONOMICO DEL SUPERBONUS 110%. VI VA DI VEDERLA? Thread per abitu… - alessiobar4 : RT @DavideR46325615: Superbonus 110%, L'ISTAT sbugiarda Giorgia Meloni: Non debiti, ma 80 miliardi in più. Ora l'esecutivo avrà a disposizi… -

... come quella della cosiddetta edilizia libera: il cittadino che ha non fatto il% ma ha cambiato ...dire che il problema dovrebbe risolversi" ha affermato il relatore del decreto legge, ...Febbraio è stato un mese caldo per il governo tra provvedimenti legislativi non particolarmente graditi da cittadini ed imprese, come quello varato per rivedere le agevolazioni del%, lo scontro sul pericolo fascista generato dall'aggressione di alcuni studenti a Firenze , per finire alla tragedia di Cutro , dove ancora si contano i morti del naufragio. In questo ...L'AQUILA - In relazione alla questione del%, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio , a margine dell'odierno Consiglio regionale, riunito in seduta straordinaria, ha dichiarato che 'il Governo è disponibile a fare ...

Bonus edilizi e cessione dei crediti, Ruffini (Agenzia delle entrate): «Sul 110% le frodi sono il 5% del totale» Open

ISTAT, infatti, rileva: Alla luce del nuovo quadro interpretativo e a seguito dell’esito degli approfondimenti metodologici condotti congiuntamente da Istat e Eurostat, è quindi mutato il trattamento ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...