Superbonus 110% | i crediti d’imposta sono pagabili

I crediti d'imposta relativi al Superbonus 110% (ma anche quelli del bonus Facciate) sono pagabili. L'istituto di Statistica (ISTAT) ha infatti riclassificato il deficit dello Stato alla luce del nuovo criterio di calcolo per i crediti di imposta. Con il nuovo manuale di finanza pubblica Eurostat infatti: "È mutato il trattamento contabile del Superbonus 110% e del cosiddetto Bonus facciate a partire dall'anno di stima 2020?. Entrambi i crediti d'imposta sono ora classificati come crediti di imposta pagabili, diversamente dalle precedenti stime in cui le agevolazioni erano state classificate come crediti

