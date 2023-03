Superbike | Michael Ruben Rinaldi e Bautista svettano dopo le prime due prove libere di Mandalika

(Di venerdì 3 marzo 2023)comanda la classifica dei tempi combinatiledue sessioni didel Gran Premio di Indonesia, secondo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato diil portacolori del team Ducati ha chiuso in vetta entrambi turni facendo segnare il tempo di riferimento in 1:32.468. Seconda posizione per il dominatore del round australiano, Alvaro(Ducati) in 1:34.497 a 29 millesimi dal compagno di scuderia. Terzo il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 157, quindi dalla quarta posizione di Jonathan Rea (Kawasaki) i distacchi si fanno ampi, dato che il nord-irlandese accusa 735 millesimi. Quinto l’olandesevan der Mark (BMW) con un ...

Michael Ruben Rinaldi comanda la classifica dei tempi combinati dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Indonesia, secondo appuntamento del Mondiale di superbike 2023. Sul tracci ...