Superbike, GP Indonesia 2023: orari superpole e gara-1, programma 4 marzo, tv, streaming Sky e TV8 (Di venerdì 3 marzo 2023) Archiviate le prime due sessioni di prove libere, svolte nella notte italiana, è tempo di proiettarsi alla superpole e a gara-1 del Gran Premio di Indonesia 2023 di Superbike, secondo appuntamento stagionale dopo l'esordio australiano totalmente nel segno di Alvaro Bautista. La Ducati proverà a imporre ancora una volta il suo dominio, mentre il turco Toprak Razgatlioglu è chiamato a una reazione dopo un inizio di stagione non particolarmente positivo; occhi puntati anche su Michael Ruben Rinaldi e Andrea Locatelli che, invece, hanno cominciato il Mondiale 2023 con il piglio giusto e vorranno proseguire su questa scia. Superbike, il Mondiale ritorna a Imola: appuntamento a luglio Gli appuntamenti in programma domani, sabato 4 marzo, ad ...

